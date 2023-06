Opmerkelijk: kogelstootster debuteert op horden om degradatie België te voorkomen

met videoHet was een opmerkelijk moment bij de Europese Spelen in het Poolse Chorzow. Bij het EK atletiek voor landenteams maakte de Belgische recordhoudster in het kogelstoten haar debuut als hordenloopster. Jolien Boumkwo offerde zich op na de afmelding van Anne Zagré. Hoewel bijna wandelend over de 100 meter horden ging (in 32.81) pakte ze toch twee punten, waardoor België mogelijk degradatie ontloopt.