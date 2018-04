Opnieuw jonge Belgische renner overleden

Goffin boekt eerste zege na lelijke oogblessu­re

20:57 De Belg David Goffin heeft bij het graveltoernooi in Monte Carlo zijn eerste overwinning geboekt sinds de oogblessure die hij in februari opliep. Na een bye in de eerste ronde, won hij in de tweede schifting met 7-6 (4) 7-5 van de Griekse qualifier Stefanos Tsitsipas.