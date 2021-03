Opnieuw snelle uitschakeling voor Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld heeft op de tweede dag van de Super Series wederom een snelle nederlaag moeten incasseren. In de eerste ronde verloor de vijfvoudig wereldkampioen darts met 4-6 in legs van Luke Humphries.

Van Barneveld had het niet getroffen met de loting. Humphries bereikte vorige week nog de finale bij de UK Open, waar hij bij de laatste vier met indrukwekkend spel Michael van Gerwen versloeg. Toch kreeg ‘Barney’ voldoende kansen. Zo nam hij een 4-1 voorsprong en liet hij vervolgens later in de partij enkele kansen onbenut om op 5-4 te komen. Die missers kwamen hem duur te staan.

Humphries trok alsnog de winst naar zich toe. Van Barneveld kwam tegen de Brit vooral scorend tekort. Zijn gemiddelde bleef steken op 82,7, waar Humphries 95,9 noteerde. Van Barneveld ging gisteren op de eerste dag van de Super Series ook al in de eerste ronde onderuit. In zijn partij met Mervyn King noteerde hij wel een prima gemiddelde van bijna 100, maar ging toch met 4-6 in legs onderuit.

Herkansingen

De komende dagen krijgt Van Barneveld in Milton Keynes nog twee herkansingen. Bij de eerste Super Series, zo'n twee weken geleden in Bolton, wist de 53-jarige Hagenaar nog verrassend één van de vloertoernooien te winnen. Daarmee luisterde hij zijn comeback direct op met een succes. Van Barneveld veroverde eerder dit jaar via de Q-school een PDC-tourkaart en keerde zo na een afwezigheid van een jaar weer terug in het profcircuit.

Van Duijvenbode was gisteren de beste Nederlander. De Westlander imponeerde met onder meer gemiddelde scores van 109,9 en 112,7. In de kwartfinales liet hij tegen Alan Soutar echter een uitgelezen kans liggen om verder te komen. Van Duijvenbode verspeelde een ruime voorsprong en verloor met 5-6 in legs. Van Gerwen is in Milton Keynes de grote afwezige. De nummer 2 van de wereld richt zich volledig op de de start van Premier League (begin april).