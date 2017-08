Opnieuw transferrecord in Nederland

Federer ontsnapt in vijfsetter tegen Youzny

Roger Federer is ontsnapt aan uitschakeling op de US Open. De 36-jarige Zwitser, als derde geplaatst in New York, won in de tweede ronde met de nodige moeite in vijf sets van de Rus Michail Youzny: 6-1, 6-7, 4-6, 6-4 en 6-2.