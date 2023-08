Oppermachtige Harrie Lavreysen pakt in Glasgow vijfde wereldtitel sprint op rij

Harrie Lavreysen is opnieuw wereldkampioen op de sprint. In Glasgow was de 26-jarige Nederlander in de finale te sterk voor Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago, die eerder in het toernooi Jeffrey Hoogland uitschakelde. Het is de vijfde wereldtitel op rij voor de alleenheerser Lavreysen.

In juli 2022 leed Lavreysen nog een zeldzame nederlaag tegen Paul in een wedstrijd uit de Nations Cup in Colombia, maar in de finale van het wereldkampioenschap sprint in Glasgow nam de Nederlandse topfavoriet overtuigend revanche.

Volledig scherm Harrie Lavreysen komt hard buitenom bij de Trinidadiaan Nicholas Paul in de finale van het WK sprint. © ANP

In de eerste heat ging Paul als eerste op het gas en leek hij een gat te slaan ten opzichte van de Nederlander, maar Lavreysen kwam in de laatste bocht hard bovenlangs. Ook in de tweede heat was Lavreysen de sterkste, waardoor hij zich nu vijfvoudig wereldkampioen op de sprint mag noemen.

,,Het went niet”, concludeerde de kersvers wereldkampioen met een grote glimlach bij de NOS. ,,Dit was een enorm lang toernooi. Het kost zoveel energie en de focus moet helemaal aanstaan. Ik heb zware tegenstanders gehad, maar ik ben supergoed in vorm en snel. De fouten mogen dan niet te groot zijn, alles moet kloppen.”

De vermoeide Lavreysen kon wel flink genieten van de race. ,,Het is een fantastisch spel die sprint. Ik kan ook genieten van die andere races, echt fantastisch. Ik kan nog wel even door.”

De 26-jarige Lavreysen komt met zijn vijfde wereldtitel op gelijke hoogte met Piet Moeskops, die in de jaren 20 van de vorige eeuw vijf keer wereldkampioen werd. In 2019, 2020, 2021 en 2022 was Lavreysen ook al de beste op de sprint. Het record voor meeste wereldtitels op de sprint staat op naam van de Japanner Koichi Nakano, die tussen 1977 en 1986 tien maal achter elkaar de beste van de wereld was.

Lavreysen verloor in 2018 op de sprint voor het laatst op een WK. In Apeldoorn, zijn huidige woonplaats, werd hij al in de achtste finales uitgeschakeld door de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins. Sindsdien won hij drie keer een WK-finale tegen landgenoot Jeffrey Hoogland, terwijl hij vorig jaar de Australiër Matthew Richardson kansloos liet.

Lavreysen won in het sprinttoernooi achtereenvolgens van Matthew Glaetzer, Matthew Richardson, Jack Carlin en nu dus ook van Nicholas Paul.

