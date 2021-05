OPROEP | GA Eagles of De Graafschap: bij wie staan vrienden of gezinsleden lijnrecht tegenover elkaar?

PromotiestrijdFans van voetbalclubs Go Ahead Eagles en De Graafschap zitten morgenavond op het puntje van hun stoel. In de ongekend spannende strijd om directe promotie naar de eredivisie komt het allemaal aan op de allerlaatste wedstrijd. Maar wat als je vader, zus, huisgenoot of beste vriend nu voor de concurrent is?

De emoties zullen morgen vanaf 20.00 uur hoog oplopen in huiskamers in Salland en in de Achterhoek. Hoewel het zelfs zo kan zijn dat zowel De Graafschap als Go Ahead Eagles géén promotie afdwingt, zijn de kansen voor de twee ploegen op plek 2 en 3 het grootst.

Maar wat nu als je zelf voor Go Ahead Eagles bent, terwijl jouw zus gek is van De Graafschap? Of wanneer je de wedstrijd gaat kijken met je buurman, die wild wordt als de concurrent van jouw cluppie die felbegeerde tweede plek pakt? Het kan verkeren, de regio’s grenzen immers aan elkaar.

