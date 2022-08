Opvallende wielertransfer: Dylan Teuns stapt per direct over van Bahrain naar Israel-Premier Tech

Teuns boekte in zijn carrière al twee ritzeges in de Tour de France, twee keer in een bergetappe. Hij zegevierde in 2019 op La Planche des Belles Filles in de Vogezen en vorig jaar in de Alpen op Le Grand-Bornand. Vorige maand eindigde Teuns in het klassement van de Tour op de negentiende plaats.

Bahrain Victorious kreeg vlak voor de Tour nog te maken met een politie-inval in het rennershotel in Kopenhagen vanwege een al ruim een jaar lopend dopingonderzoek. De ploeg meldt op Twitter dat Teuns dit jaar geen wedstrijden meer op het programma had staan. Hij kreeg daarom toestemming om per direct over te stappen naar Israel - Premier Tech, de ploeg van onder anderen viervoudig Tourwinnaar Chris Froome.

,,Deze ploeg is op weg om een van de topteams in het peloton te worden”, zegt Teuns, die over twee weken in dienst van Israel - Premier Tech meedoet aan de Vuelta. Hij gaat ook de Italiaanse najaarsklassiekers rijden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.