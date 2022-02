Opvolger gezocht voor Decheiver: GA Eagles snakt naar succes in Groningen

Die kans lijkt op voorhand uitermate klein. Deventer succes in Noord-Nederland is immers schaars. Slechts twee keer eerder schoot GA Eagles uit z’n slof in Groningen en wist het te winnen. In 1972 was het Bert van Marwijk die Go Ahead naar de 0-1 zege schoot met zijn rake knal na 80 minuten.

Twintig jaar later was het Decheiver die de negatieve reeks van GA Eagles in Groningen doorbrak. De aanvaller tekende voor een trio treffers, waarvan de laatste in de slotminuut de Groningers te machtig was.