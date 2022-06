Oranje-avond in Ziggo Dome: dit zijn de kwartfinales van de Dutch Darts Masters

update Voetbal­sters leefden toe naar zinderend promotiedu­el, maar toen kwam bericht van de KNVB

Op neutraal terrein, het sportpark in Rouveen, zouden de voetbalsters van Sportclub Genemuiden en FC Ommen zaterdag strijden om een plaats in de eerste klasse. Maar de beslissingswedstrijd is door de KNVB geschrapt. Beide teams promoveren omdat het Drentse Vitesse’63 zich heeft teruggetrokken. Het zorgt bij de aanvoersters Danique Jansen (Genemuiden) en Linda van de Meeberg (Ommen) voor gemengde gevoelens.

24 juni