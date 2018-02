‘Oranje boven’ in de Champions League

Door Ard Schouten Destijds startte alleen Arjen Robben in de basis (Bayern München) bij de eerste wedstrijd in de knock-out fase. Nu maken veel meer vaderlandse voetballers een kans op een startoptreden in de strijd om een felbegeerd plekje in de kwartfinale. Ricky van Wolfswinkel bijt vanavond (20.45 uur) het spits af. De spits, terug van blessureleed, staat met Basel voor de schier onmogelijke opgave Manchester City uit Europa te knikkeren. Michel Vorm, bankzitter bij Tottenham, bezoekt met de Spurs Juventus. Morgenavond is Porto de te nemen horde voor het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die naar verwachting beide starten in de basisploeg van Jürgen Klopp.

FC Barcelona (met reservegoalie Jasper Cillessen), Bayern München (Robben), Manchester United (Daley Blind), Besiktas (Ryan Babel, Jermain Lens) en AS Roma (Kevin Strootman, en de geblesseerde Rick Karsdorp) komen pas volgende week in actie. In totaal zijn er nog 21 Nederlanders actief in Europa. Elf van hen hopen met hun clubs op een plekje in de kwartfinale van het miljoenenbal, tien landgenoten strijden om plaatsing voor de laatste 16 van de Europa League. Het Nederlandse contingent in Europa (21) is aanzienlijk kleiner dan afgelopen seizoen (64). Bij het laatstgenoemde aantal is ook de Nederlandse inbreng in de selecties van Ajax en AZ meegerekend in de Europa League.