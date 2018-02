Oranje buigt voor Frankrijk in Davis Cup na nipte nederlaag Haase

Haase begon goed tegen Mannarino, die gisteren nog enigszins verrassend verloor van Thiemo de Bakker. De eerste set ging met 6-4 naar de Hagenaar, maar Mannarino -25ste op de ATP-wereldranglijst- kwam sterk terug en won na een spannende tiebreak de tweede set tegen Haase, die als 42ste is geplaatst op de wereldranglijst.



Ook de derde set ging naar de Fransman (7-5), maar Haase hield zijn hoofd koel en speelde in de vierde set een uitstekende tiebreak, wat hem de set opleverde. In de beslissende set ging het tot 5-5 gelijk op, maar Mannarino sloeg toe in de laatste game van het duel: bij 6-5 in het voordeel van de Fransman brak hij Haase om de partij binnen te slepen.



Oranje had gisteren na de overwinning van De Bakker de daaropvolgende twee duels verloren. Haase ging onderuit tegen Gasquet en in het dubbelspel moesten Haase en Jean-Julien Rojer hun meerdere erkennen in het Franse dubbelkoppel Pierre-Hugyes Herbert/Nicolas Mahut (7-6 (6), 6-3, 6-7 (3) en 7-6 (2)).



Bij een zege van Haase zou er nog een beslissende vijfde confrontatie komen. De Bakker zou het dan opnemen tegen Gasquet, maar dat duel is niet meer nodig. Titelhouder Frankrijk plaatst zich dus voor de kwartfinale van de Davis Cup dankzij een 3-1 overwinning op Oranje.



Het Nederlandse Davis Cup-team dwong vorig jaar promotie naar de wereldgroep af, maar zal die plek nu moeten gaan verdedigen in de play-offs om promotie/degradatie.



Frankrijk neemt het in de kwartfinales op tegen Italië. De andere duels zijn Spanje - Duitsland, Kroatië - Kazachstan en de Verenigde Staten - België.