Oranje-fans zien Max Verstappen stilvallen in eerste training, Mercedessen het snelst

,,Er is iets met de versnellingsbak”, zei de leider in het WK-klassement over de boordradio na ongeveer tien minuten trainen. Verstappen had op dat moment zeven rondes gereden over het circuit door de duinen. Met een tijd van 1.14,714 stond hij bovenaan voordat hij de rode vlag veroorzaakte. Het uitvallen van Verstappen was een flinke domper voor de racefans die in alle vroegte richting het circuit waren gekomen. Kort voor het begin van de eerste training was al bekend geworden dat Red Bull iets had gedaan aan de versnellingsbak in de auto van Verstappen. Het team had daarvoor, met toestemming van de stewards van de FIA, de verzegeling op de versnellingsbak verbroken.