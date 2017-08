Oranje O20 naar Hardenberg

Ancelotti mag bij Bayern geen sigaretje meer opsteken

16:32 Hasan Salihamidzic, sinds enkele weken in dienst bij Bayern München, heeft direct van zich laten horen. De nieuwe technisch directeur heeft trainer Carlo Ancelotti verboden om nog langer in de Alianz Arena te roken. ,,Hij heeft dat natuurlijk geaccepteerd, daar is hij prof genoeg voor’’, aldus Salihamidzic tegen Sky.