Oranje opent WK wielrennen met goud op mixed team relay

Jagen op meer medailles

De Nederlandse equipe is vol verwachting naar Engeland afgereisd. Dinsdag is tweevoudig wereldkampioen Annemiek van Vleuten favoriet op de individuele tijdrit. In de wegrace verdedigt Anna van der Breggen vier dagen later haar wereldtitel terwijl Mathieu van der Poel tot de kanshebbers behoort in de wegrace voor de mannen.