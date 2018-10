Oranje-Rood opent EHL met overwinning in Barcelona

Peking 2022 Arie Koops helpt Chinese schaatsers met Nederland­se expertise

14:09 Door het langebaansucces van Nederland en de Winterspelen van Peking in het vooruitzicht, is er nu een invasie aan Chinezen in het land. Met Arie Koops, voormalig technisch directeur van de schaatsbond, aan de leiding van zo’n groep.