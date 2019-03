Oranje tandemrijders pakken zilver en brons op WK Paracycling in Apeldoorn

Geen blije gezichten bij Ter Schure en Fransen die vrijdagochtend de snelste kwalificatietijd klokten en daarmee de finale haalden. ,,Dit was onze kans om goud te halen”, zegt de in Hardenberg opgegroeide Ter Schure. ,,Het verbaasde me eigenlijk dat de Polen de finale haalden. Die kennen we vooral van het wegwielrennen, op de baan had ik ze nog niet zo sterk gezien. Ik had eerder de Britten of Tristan en Patrick verwacht. Dus hoopte ik dat we een grote kans op de wereldtitel hadden. Het is zo jammer, want tweede en derde plekken hebben we al genoeg.”

Drie rondes

Bangma/Bos

Iets meer blijdschap was er bij het duo Bangma/Bos die de strijd om het brons wonnen van de favoriete Britse ploeg. ,,Bij ons was de teleurstelling al bij de kwalificatie", vertelt Deventenaar Bos. ,,Dat was so close, niet normaal. We reden echt een goede race en heel hard. De teleurstelling dat het niet genoeg was voor de finale was wel even groot. Maar daarna hebben Tristan en ik elkaar aangekeken en de knop om kunnen zetten.” Bangma: ,,Ja, we wilden natuurlijk geen vierde worden op onze eigen baan", vult de Apeldoorner aan. ,,Onze droom was om hier wereldkampioen te worden voor eigen publiek. We reden in de ochtend twee seconden van ons persoonlijk record af, maar het was niet niet voldoende. Maar we hebben een WK-medaille! En in een rechtstreeks duel de Britten verslagen. Dat waren toch de vorige wereldkampioenen en houders van het wereldrecord.”