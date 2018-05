Oranje-volleyballers met sterspeler Nimir Abdelaziz hebben geen kind aan Japan

Nimir Abdelaziz, misschien wel de beste volleyballer van Nederland op dit moment, liet in Apeldoorn bij vlagen zijn klasse zien. Met zijn snoeiharde spongservice zette de 26-jarige international de Japanse tegenstander direct onder druk. De tot aanvaller omgeturnde spelerverdeler was een ware plaag voor de veelal een stuk kleinere Japanners, die in het oefenduel afgelopen dinsdag nog geen kennis met de topvolleyballer hadden gemaakt. Abdelaziz, die ook volgend seizoen uitkomt voor de Italiaanse topploeg Revive Milano, werd tegen Japan maar twee sets ingezet door bondscoach Gido Vermeulen, die vanaf set drie een bijna compleet ander Oranje neerzette.

Volledig scherm Nimir Abdelaziz. © W Vzoeren

In aanloop naar de Golden European League, waaraan Oranje komende zondag begint, nam de coach in elk geval geen risico met Abdelaziz, die dinsdag het eerste oefenduel met Japan aan zich voorbij moest laten gaan met een rugblessure. Vermeulen liet ook donderdagavond de meeste internationals hun minuten pakken. Abdelaziz: ,,Dinsdag schoot het in mijn rug. Ik kon helemaal niets meer, maar de afgelopen dagen ben ik intensief behandeld. Daarom kon ik nu wel spelen.'' Twee sets dus maar. ,,Nu is het wel weer stijf, daarom hebben we het bij twee sets gelaten. De bondscoach wilde ierdereen ritme op laten doen richting zondag'', reageerde de international.

Volledig scherm De Nederlandse volleybalmannen verslaan Japan in het laatste oefenduel voordat Oranje start aan de Golden European League. © Walter van Zoeren

Japan, onder toeziend oog van de Japanse ambassadeur in Nederland, was net als afgelopen dinsdag een maatje te klein voor de Nederlandse volleybalmannen. Dinsdag werd het nog 3-1, donderdagavond won Oranje met 4-0. Het weekend daarvoor werd Finland al met 4-0 verslagen. De resultaten in de oefencampagne zeggen Abdelaziz echter niet zoveel. ,,Natuurlijk, het is goed om met een lekker gevoel de poule van de Golden League in te gaan, maar de resultaten zeggen natuurlijk niet zo heel veel. Japan is een heel technische tegenstander, heel anders dan de landen waar we volgende week tegen spelen. En ik schat Slovenië, Oekraïne en Turkije wel wat hoger in dan Finland en Japan.''

Europees avontuur

Oranje sloot het drieluik aan oefenwedstrijden de afgelopen week met drie overwinningen af en zal met vertrouwen beginnen aan het Europese avontuur. Dat begint zondag in Doetinchem tegen Slovenië, zes dagen later is Oekraïne de tegenstander. Dat duel wordt wederom in Apeldoorn gespeeld. Zaterdag 2 juni is in Sliedrecht de tegenstander Turkije.