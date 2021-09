Oranje wielersterren staan dof: verkeerd moment voor een WK?

Door Daan Hakkenberg



Gebroken pols, scheurtje in het bekken, pijn in rug of een ongekende vormdip als climax van een succesvolle carrière. Juist voor het wereldkampioenschap en ook nog eens op een uitgelezen parkoers in het wielergekke Vlaanderen. Mathieu van der Poel of Anna van der Breggen zijn er de types niet naar om weg te duiken wanneer de topfavorieten worden aangewezen. Toch past de oranje wielersterren die de afgelopen jaren voor een jubelstemming zorgden in de Nederlandse huiskamers, aankomende week eerder de rol van underdog.