Organisatie past route aan na sneeuwval: tóch vandaag rentree Fabio Jakobsen

De eerste etappe stond voor zondag op de rol met de start in Nevsehir en aankomst in Urgup. Beelden van besneeuwde wegen en velden kwamen naar buiten. Later zaterdag besloot de organisatie tot een korte eerste rit van 72,4 kilometer met start en finish in Konya, ook al de start- en finishplaats van de tweede etappe maandag.



Jakobsen rijdt in Turkije zijn eerste koers sinds zijn zware val in de Ronde van Polen vorig jaar augustus. De sprinter van Deceuninck - Quick-Step revalideerde ruim acht maanden van zijn verwondingen en onderging forse ingrepen aan zijn kaak, gebit en gezicht.



De etappekoers in Turkije met veel relatief vlakke etappes is volgens de getalenteerde sprinter een goede manier om weer te beginnen. ,,Het is spannend, ik ben een beetje nerveus, de eerste keer terug in het peloton. Al ben ik een beetje bang, ik kijk er ook naar uit. Deze koers is een goede voorbereiding voor de rest van het seizoen en de rest van mijn carrière”, zei Jakobsen eerder.