Organisatie tennistoernooi Monte Carlo: Novak Djokovic zonder vaccinatiebewijs niet welkom

,,Om Frankrijk binnen te komen, is de eerste regel dat je gevaccineerd moet zijn”, zei Franulovic, die zo duidelijk maakte dat Djokovic niet op een medische vrijstelling moet rekenen. Het graveltoernooi in Monaco begint op 9 april.

Rond Djokovic ontstond in januari een rel toen hij niet aan de Australian Open mocht meedoen. De Servische nummer 1 van de wereld dacht met een vrijstelling onder de eis tot vaccinatie tegen corona in Australië uit te komen, maar werd uiteindelijk het land uitgestuurd .

Woensdag meldde de organisatie van het prestigieuze toernooi in Indian Wells dat Djokovic op de voorlopige deelnemerslijst staat, maar dat alleen spelers die volledig tegen het coronavirus zijn gevaccineerd in maart op het toernooi mogen uitkomen. Vanuit Monte Carlo klinkt nu hetzelfde geluid. ,,We hopen dat Djokovic erbij is, maar een toernooi is belangrijker dan één speler”, aldus Franulovic. Djokovic kan hetzelfde probleem verwachten wanneer hij in mei op Roland Garros wil uitkomen.