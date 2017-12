Orie over Russische ban: Logisch gevolg van wat daar aan de hand is

Video Uitspraken Ben Saddik maken Verhoeven 'boos en su­per­ge­mo­ti­veer­d'

14:36 Het befaamde spuugincident tussen Jamal Ben Saddik en Rico Verhoeven maakte de tongen los in de kickbokswereld. Volgens de Belg, die zaterdag tegen de Brabander in de ring staat, rochelde hij in de richting van de Nederlander omdat die iets over zijn ziekte zou hebben gezegd. Niet waar, zegt Verhoevens manager Karim Erja. ,,Rico is geen trash talker."