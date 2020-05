Orie over vertrek Nuis: ‘Ik dacht: wat is dat voor gelul, man?’

Door Lisette van der Geest



Na een stilte van drie seconden slaat Jac Orie een diepe zucht. Het blijft nog eens vier seconden stil. Hij zucht weer, gevolgd door: ,,Ja, kijk, ehm.’’ Dan: ,,Het voelt natuurlijk niet lekker. Laten we eerlijk zijn.’’ De schaatstrainer van Jumbo-Visma zit achter een lege tafel in een nagenoeg verlaten feestzaal in een hotel in Wolvega en praat over de veelbesproken overstap van zijn jarenlange kopman Kjeld Nuis. Hij praat, lichtelijk laconiek, totdat een vraag te lastig is om ad rem te beantwoorden.