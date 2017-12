,,Tussen spanning en ontspanning, hard trainen en rusthouden, weinig of veel afleiding, oppeppen of afremmen. Maar ik denk niet dat ik voor het olympisch kwalificatietoernooi mijn schaatsers hoef op te fokken. Het zijn heel belangrijke wedstrijden waarbij de marges zeer klein zijn. Als er iets fout gaat, ontbreekt de tijd om het nog goed te maken. Dus mag er niet te veel fout gaan deze week in Thialf. Iedereen zal heel goed bij de les moeten blijven.''

Orie was met Team LottoNL-Jumbo vorig seizoen de grote winnaar bij de WK afstanden in Gangneung, met zes keer goud en een keer brons. Prestaties uit het verleden vormen echter geen garantie voor de toekomst, weet de succescoach als geen ander. ,,Met het aantal olympische startplekken of medailles wil ik me niet bezighouden. Dat vind ik nutteloos. Wij willen onze schaatsers zo optimaal mogelijk aan de start krijgen, zodat ze er alles kunnen uithalen wat erin zit. Daarmee ben ik met mijn team bezig, niet met een score waarmee we al dan niet tevreden kunnen zijn.''