Osaka en Halep naar derde ronde WTA-toernooi Madrid

Osaka had voorafgaand aan het toernooi nog nooit een partij gewonnen in Madrid. De Japanse nummer 1 van de wereld heeft dit jaar nog geen partij verloren op gravel. Eind april gaf ze in de halve finales van het toernooi van Stuttgart na twee zeges op. Na het toernooi van Stuttgart bereidde ze zich op de tennisschool van Rafael Nadal voor op de komende graveltoernooien.



De als derde geplaatste Halep won pas voor de tweede keer op de WTA-tour van de Britse Johanna Konta, van wie ze al drie keer eerder in vier duels op de WTA-tour had verloren. Halep stond na een kwartier met 4-2 achter, maar stelde de zege toch in twee sets veilig: 7-5 6-1.