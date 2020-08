Osaka haakt geblesseerd af voor finale na ‘emotionele week’

Anderhalf uur voor de finale in het Louis Armstrong Stadion in New York, waar het toernooi van Cincinnati wordt gehouden, werd bekend dat Osaka niet kon spelen. ,,Het spijt me dat ik me vandaag moet terugtrekken met een blessure”, aldus Osaka in een verklaring. ,,Ik heb gisteren mijn linker hamstring geblesseerd in de tiebreak van de tweede set en het is niet van de ene op de andere dag hersteld zoals ik had gehoopt. Dit is een emotionele week geweest en ik wil iedereen bedanken voor de overvloed aan steun.”