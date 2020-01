Osaka haalt uit naar 'hater' op social media

Osaka reageerde na haar zege op de Tsjechische Marie Bouzkova vrij cynisch op de tweet, die daarom later door de media werd aangehaald. ,,Het was haat. Wat zouden haar kinderen denken? Je duikt het internet op en gaat mij zonder reden uitjoelen? Ik heb haar niets aangedaan", zei Osaka. ,,Ze was erg boos. Ik vraag me af wat dit soort mensen doen als je ze in het echt ziet.”



De 22-jarige Osaka is de nummer 4 van de wereld. Ze won in 2018 de US Open en vorig jaar de Australian Open.