Osaka heeft twijfels bij oprechtheid Blackout Tuesday

,,Ik ben in dubio of ik mensen moet afbranden omdat ze dinsdag alleen een zwart vierkant op social media hebben gezet, of dat ik moet accepteren dat ze ook helemaal niets hadden kunnen doen. Misschien moet ik me erbij neerleggen dat ze alleen deze kruimel hebben bijgedragen", aldus Osaka.

,,Ik zie dat mensen zich een week lang niet laten zien, maar nu ineens heel snel zijn met het verkondigen van hun mening als ze rellen zien", tweette Osaka eerder al. ,,Vreemd als je tweet over plunderingen zonder dat je daarvoor iets gezegd hebt over de dood van een ongewapende zwarte man."



John Isner verbaasde zich eerder deze week over de protesten in zijn land. Zo werd een historische kerk in Washington in brand gezet, tot ongenoegen van de Amerikaanse tennisser. ,,Arresteer deze losers", tweette hij.