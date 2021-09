Osaka hervindt motivatie: ‘Tennis nog steeds een prachtige sport’

Emotionele Osaka last na roerige periode tennispau­ze in: ‘Dat is niet meer normaal’

4 september Naomi Osaka neemt even afstand van het tennis. Dat zei de 23-jarige Japanse na haar uitschakeling in de derde ronde van de US Open, het toernooi waar ze als titelverdedigster was begonnen. Osaka, de nummer 3 van de wereld, verloor in drie sets van de Canadese Leylah Fernandez.