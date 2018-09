Osaka in finale US Open tegen haar grote idool Serena Williams

Osaka schakelde in de halve finale van het toernooi in New York de Amerikaanse Madison Keys uit. Ze won in twee sets (6-2, 6-4) van de finaliste van 2017. De cijfers gaven het beeld van de wedstrijd in het Arthur Ashe Stadion niet goed weer, want Osaka moest hard werken voor de overwinning. Keys had in de partij dertien keer de kans de servicegame van de Japanse te breken, maar telkens wist Osaka het breekpunt weg te werken.