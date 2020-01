Osaka klaar voor kraker tegen Gauff

In de eerste set kwam Osaka snel op een 2-0 voorsprong, maar Zheng vocht zich terug tot 2-2. Daarna nam de Japanse het heft in handen en bracht de set met vier games op rij op haar naam.



In het begin van de tweede set ging het tot 2-2 gelijk op. Zheng trok vervolgens het initiatief naar zich toe en liep uit naar 4-2. Daarna was het weer de beurt aan Osaka. Door net als in de eerste set vier games op rij binnen te slepen, trok ze aan het langste eind.



In de derde ronde komt Osaka tegenover het 15-jarige supertalent Coco Gauff te staan. De Amerikaanse versloeg in de eerste ronde Venus Williams en was in haar laatste partij te sterk voor de Roemeense Sorana Cirstea.