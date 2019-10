Osaka klopt Barty in finale Peking

Barty nam in september voor de tweede keer dit jaar de eerste plek op de wereldranglijst over van de Japanse, die in Peking als vierde was geplaatst. Het was de eerste keer dit seizoen dat de speelsters elkaar troffen.

Osaka won aan het begin van de beslissende derde set de opslag van Barty. De Japanse verdedigde die voorsprong vervolgens goed en pakte op 4-2 zelfs een tweede break. Op haar tweede matchpoint greep ze de zege.



Voor Osaka is het haar tweede toernooizege op rij. Ze won afgelopen maand het toernooi van Osaka. De Japanse pakte in januari de titel op de Australian Open, haar tweede grandslamzege.