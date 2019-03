Osaka laat zich verrassen in Miami

Ticket voor WK zwemmen WK-limiet voor Heemskerk, Kamminga én Goosen

22:02 Femke Heemskerk, Arno Kamminga en Mathys Goosen hebben voldaan aan de limiet om in juli mee te mogen doen aan de wereldkampioenschappen zwemmen in Gwangju in Zuid-Korea. Een dag eerder stelde Kira Toussaint op de openingsdag van de de Golden Tour Meeting Open Mediterranee in Marseille deelname aan de mondiale titelstrijd al veilig.