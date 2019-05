Osaka ontsnapt in Parijs ook tegen Azarenka

Fotoserie Madrid al in Champions Lea­gue-finalesfe­ren

14:49 De selecties van Tottenham Hotspur en Liverpool zijn woensdag gearriveerd in Madrid, waar zaterdagavond (21.00 uur) de Champions League-finale gespeeld wordt in het Estadio Wanda Metropolitano van Atlético Madrid. Ook in het centrum van de Spaanse hoofdstad is al duidelijk te zijn dat er een finale staat te wachten. Laat die tienduizenden Engelsen maar komen.