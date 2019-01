Osaka, Svitolina en Mertens maken favorietenrol waar

Raonic dankt regen en wint epische strijd van Wawrinka

8:02 Liefst vier uur en zeven minuten had Milos Raonic in de Rod Laver Arena nodig om Stan Wawrinka uit te schakelen in de tweede ronde van de Australian Open. De Canadees won in vier sets: 6-7(4), 7-6(6), 7-6(11), 7-6(5).