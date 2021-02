Osaka verstoort droom van haar idool Williams en plaatst zich voor finale

Serena Williams is gestrand in de halve finales van de Australian Open. De 39-jarige Amerikaanse, als 10de geplaatst, was kansloos tegen de Japanse Naomi Osaka: 3-6 4-6.

Williams’ voornemen om het record van de Australische tennisster Margaret Court te verbreken, die 24 grand slam-titels op haar naam heeft staan, liep hiermee stuk. Williams won in totaal 23 grand slam-toernooien. Haar laatste titel was in 2017, toen ze de Australian Open won. Sindsdien verloor ze vier finales.

Osaka's eerste winst op een grand slam was tevens na een wedstrijd tegen Williams: in 2018 versloeg ze haar idool in de finale van de U.S. Open. De 23-jarige tennisster, nummer 3 van de wereld en 3e op de plaatsingslijst, kwam geen moment in de problemen, speelde nagenoeg foutloos en met veel druk. Ze had iets meer dan een uur nodig om Williams te verslaan.

Volledig scherm Naomi Osaka. © REUTERS

Osaka is drievoudig winnares van een grand slam en staat in Australië voor het eerst op de baan sinds haar overwinning vorig jaar op de US Open. Ze kampte daarna met hamstringklachten. Ze reikte vorig jaar in Melbourne slechts tot de derde ronde.

De tegenstandster van Osaka in de finale komt uit de partij tussen de Amerikaanse Jennifer Brady en de Tsjechische Karolina Muchova die later donderdag wordt gespeeld. De finale staat voor zaterdag op het programma.

Tijdens de laatste dagen van de Australian Open zijn per sessie 7477 fans welkom in de Rod Laver Arena. Dat is bijna de helft van de totale capaciteit van het centercourt. De organisatie meldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is op plekken waar het houden van voldoende afstand niet mogelijk is.

De afgelopen vijf dagen was publiek niet welkom op Melbourne Park na een lockdown in de staat Victoria.