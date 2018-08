Ospina op weg naar Napoli, Juventus wil Jong PSV-spits

In Engeland zit het transfergeweld erop na het verstrijken van de transferdeadline. In andere landen gaat het feest gewoon verder. Italië gaat nog door tot 17 augustus en de rest van Europa kan tot 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Ospina van bank Arsenal naar Napoli

De nieuwe doelman van Napoli lijkt David Ospina te worden. De Colombiaan die bij Arsenal derde keeper is na Cech en Leno, maar recent wel in de goal van ‘Los Cafeteros’ stond op het WK. Napoli-voorzitter De Laurentiis laat vandaag in Italiaanse media weten dat de onderhandelingen vergevorderd zijn en ondertussen zou Ospina ook op weg zijn naar Italië.

Volledig scherm © AP

Geen bod op Vilhena

Giovanni van Bronckhorst ontkent dat Tonny Vilhena niet zou mogen vertrekken. De 23-jarige middenvelder staat in de nadrukkelijke belangstelling van Eintracht Frankfurt.



Van Bronckhorst: ,,Er is niet gezegd dat hij niet weg mag. Er is contact geweest tussen clubs, maar er is geen bod op hem gedaan. Veel met hem gesproken. Hij is hét voorbeeld voor jeugdspelers van Feyenoord. Als hij gaat, moeten andere spelers opstaan.''

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst en Tonny Vilhena. © ANP Pro Shots

'Moeder van al het nepnieuws over Rudy'

Volledig scherm Sebastian Rudy. © Getty Images Coach Ralf Rangnick van RB Leipzig heeft in alle toonaarden ontkend dat de Duitse international Sebastian Rudy van Bayern München deze week nog overstapt naar zijn club. ''Ik noem dit bericht van de Duitse omroep SWR de moeder van al het nepnieuws'', zei hij met gevoel voor dramatiek. ,,Zoals de situatie nu is, komt Rudy niet naar Leipzig. Maar hoe het er over een of twee weken uit ziet, weet ik natuurlijk niet.''



SWR meldde gisteren dat Rudy een akkoord heeft bereikt met Leipzig over een contract. Zijn afkoopsom zou 15 miljoen euro bedragen. Volgens het Duitse persbureau DPA hebben beide clubs echter nog niet met elkaar gesproken over een transfer van de 28-jarige middenvelder, die ook in de belangstelling zou staan van Schalke 04.

Juventus wil Jong PSV-spits Piroe

Juventus ziet het zitten in Jong PSV-spits Joël Piroe. De jonge aanvaller beschikt in Eindhoven over een aflopend contract en kan daardoor een interessante optie voor veel clubs zijn. Meerdere clubs volgen de 19-jarige Piroe, die afgelopen zomer mee was op trainingskamp met PSV 1.

Piroe heeft nog geen nieuwe aanbieding gehad voor een langer contract en wacht af wat er gebeurt. Hij begint vrijdag met Jong PSV aan de competitie, met een thuisduel met FC Eindhoven. Eerder dit jaar verkocht PSV al middenvelder Leandro Fernandes (18) aan 'Juve'.

Volledig scherm © Pro Shots

Aanwinst Özbiliz speelgerechtigd voor Willem II

Volledig scherm Aras Özbiliz in zijn tijd bij Ajax. © Pro Shots / Stanley Gontha Willem II kan Aras Özbiliz vrijdag opstellen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Tijdens een bezoek aan zijn geboortestad Istanbul maakte de 28-jarige vleugelspeler deze week zelf de inhoud van de huurovereenkomst met Besiktas rond. Daar staat hij nog tot 2020 onder contract.



Özbiliz, die over een Armeens en Nederlands paspoort beschikt, is opgeleid bij Ajax. Daarna kwam hij uit voor Koeban, Spartak Moskou en Besiktas, dat hem eerder al aan Rayo Vallecano en Sheriff Tiraspol verhuurde. In Tilburg begint hij aan zijn derde verhuurperiode. Vorige week maandag voegde hij zich bij de groep, maar voor de thuiswedstrijd tegen VVV kreeg Özbiliz de papierwinkel met Besiktas niet op orde.

Chelsea verhuurde al 31 spelers

Bij Europese topclubs is het elke zomer een gebruikelijke zaak dat overbodige spelers worden uitgeleend aan andere clubs. Bij het Engelse Chelsea maken de beleidsmakers het elk jaar steeds bonter. In deze zomerse transferperiode leende de Londense club, met goedkeuring van nieuwe trainer Maurizio Sarri, al 31 spelers uit.



Daarmee lijkt het record van vorig jaar, toen de club precies drie elftallen uitleende, te worden verbroken. Het is clubs uit de Engelse Premier League op dit moment niet meer toegestaan om spelers te kopen, maar verkopen en uitlenen is nog mogelijk tot en met 31 augustus.



Vitesse profiteert ook dit jaar weer van de uitleendrift van Chelsea. De talentvolle Jake Clarke-Salter is dit seizoen op de Nederlandse velden te bewonderen. Ook de Braziliaanse doelman Eduardo is in Arnhem gestald. Vorig seizoen leenden de Arnhemmers ook al drie spelers uit Londen.

Volledig scherm Clarke-Salter was meteen trefzeker voor Vitesse tegen FC Groningen. © ANP Pro Shots

Twente verwelkomt Sevilla-huurling

FC Twente heeft zich definitief verzekerd van de diensten van Cristian Gonzalez. De verdediger komt - zoals gisteren al bekend werd- op huurbasis over van FC Sevilla. Twente nam eerder al vleugelaanvaller Aitor Cantalapiedra over van de Spaanse voetbalclub.

Gonzalez wist bij Sevilla nooit door te breken. De 22-jarige speler kwam regelmatig uit voor Uruguay onder 20.

,,We hebben nu acht verdedigers voor vier posities, die onderling mogen uitmaken wie zich in de basis speelt. De toegenomen concurrentie moet niveauverhogend werken. Het fundament is gelegd'', aldus manager Ted van Leeuwen.

Twente begint de jacht op promotie naar de eredivisie vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Voormalig ADO-speler Omeruo naar Leganes

Kenneth Omeruo, oud-speler van ADO Den Haag, gaat in de Primera Division voetballen. De Nigeriaanse verdediger wordt door zijn club Chelsea dit seizoen verhuurd aan de Spaanse club. De 24-jarige Omeruo speelde nog nooit een wedstrijd in de hoofdmacht van Chelsea, maar wordt door de Londenaren elk jaar weer elders gestald. Na zijn periode voor ADO speelde hij bij Middlesbrough en de Turkse clubs Alanyaspor en Kasimpasa.

Pogba te zwaar voor KFC Uerdingen

Matias Pogba (27), oud-voetballer van Sparta, heeft geen contract gekregen bij de Duitse club KFC Uerdingen. De club die speelt in de 3. Liga gaat niet in zee met de broer van Manchester United-speler en Frans international Paul Pogba. De reden is zijn overgewicht.

,,Matias heeft voor zijn postuur een goede fysiek, maar simpelweg teveel kilo's op zijn heupen. Hij heeft het team niet kunnen helpen en is weer weg," zei trainer Stefan Krämer tegen de Duitse krant Bild.

De 27-jarige aanvaller, die na zijn periode bij Sparta in 2017 geen club meer had, was een week op proef bij de club die afgelopen seizoen naar de derde klasse promoveerde. Voor zijn tijd bij Sparta speelde de in Guinee geboren Fransman bij verschillende clubs in Spanje, Frankrijk, Engeland, Schotland en Italië.

Volledig scherm Paul Pogba viert het winnen van de wereldbeker met zijn moeder Yeo en zijn broers Florentin en Mathias. © Getty Images

Volledig scherm Mathias Pogba in het shirt van Sparta in 2017. © foto: Carla Vos

Zaha verlengt contract bij Crystal Palace

Wilfried Zaha stond deze zomer in de belangstelling van de nodige clubs, maar de 25-jarige aanvaller uit Ivoorkust heeft besloten om bij Crystal Palace te blijven. Vandaag verlengde Zaha zijn contract bij de club uit het zuiden van Londen tot de zomer van 2023. Zaha was in 288 wedstrijden voor Crystal Palace al goed voor 44 goals en 55 assists. Zijn periodes bij Manchester United en Cardiff City waren een minder groot succes.

Crystal Palace F.C. on Twitter HE'S ALL PALACE! We're delighted to announce that @wilfriedzaha has signed a contract extension, keeping him at #CPFC 🦅 until 2⃣0⃣2⃣3⃣ More: https://t.co/P6klx4sWCC

Zidane mogelijk volgend jaar coach in Premier League

Nadat Zinedine Zidane deze zomer onverwacht vertrok bij Real Madrid, is het de vraag waar hij zijn trainerscarrière weer gaat oppakken. Volgens L'Équipe zou de Fransman, die de afgelopen drie seizoenen met Real de Champions League won, zijn zinnen hebben gezet op de Premier League. Veel haast zou de oud-international daarbij niet hebben. Na een sabbatical hoopt hij volgend jaar het stokje over te nemen van José Mourinho bij Manchester United.

Rienstra naar sc Heerenveen

Ben Rienstra maakt de overstap van AZ naar sc Heerenveen. De 28-jarige Rienstra werd vorig seizoen door AZ verhuurd aan Willem II, waar hij met twaalf goals in 35 wedstrijden een uitstekende indruk maakte. Bij AZ kreeg Rienstra onder trainer John van den Brom echter geen nieuwe kans om zijn kwaliteiten te tonen in zijn geboortestad Alkmaar. Rienstra scoorde tot op heden 19 keer in 221 duels in de Eredivisie voor Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ en Willem II.

Volledig scherm Ben Rienstra scoorde vorig seizoen tien keer voor Willem II. © Proshots

Powel aan de slag bij DVS'33

Berry Powel speelt komend seizoen voor DVS '33 uit Ermelo, dat uitkomt in de Derde Divisie zaterdag. De 38-jarige spits uit Amersfoort heeft dat vandaag bevestigd. Powel speelde de afgelopen anderhalf jaar voor IJsselmeervogels, dat hem in januari 2017 overnam van Kozakken Boys. Bij de club uit Werkendam trainde hij deze zomer nog wel mee, maar een nieuw contract zat er niet in.

Powel was jarenlang prof bij onder meer FC Den Bosch, De Graafschap, Roda JC, Millwall en Elche.