Otterspeer 0,02 seconde verwijderd van goud

Kodaira snelt naar wereldrecord laagland op 500 meter

15:58 Er staat voorlopig geen maat op Nao Kodaira. De Japanse sprintster won vandaag opnieuw een wereldbekerwedstrijd over 500 meter. Ze deed dat in Stavanger in een wereldrecord laagland: 37,08. De nummer 2, Marsha Hudey uit Canada, moest bijna 8 tienden toegeven. Kodaira won vorig weekeinde in Heerenveen ook al beide 500 meters.