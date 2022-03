Oud-arbiter Mario van der Ende vindt straf Alexander Zverev veel te licht: ‘Dat racket is bijna een slagwapen’

Twee boetes en een voorwaardelijke schorsing . Dat is de straf die toptennisser Alexander Zverev krijgt na zijn misdragingen jegens een umpire in Mexico. Die straf is veel te licht, als het aan oud-scheidsrechter Mario van der Ende ligt: ,,In het voetbal was die straf minimaal onvoorwaardelijk geweest.”

,,De umpire moet zijn tenen ook nog terugtrekken!” Van der Ende steekt zijn verbazing niet onder stoelen of banken wanneer hij Alexander Zverev tekeer ziet gaan tegen de umpire. De Duitse tennisser verloor in februari een dubbelspelpartij op een ATP-toernooi in Mexico en was het met een aantal beslissingen van de umpire oneens.

In de gevangenis

De huidige nummer drie van de wereldranglijst kwam na afloop van zijn verloren dubbelpartij verhaal halen. Niet verbaal, dat had hij eerder al gedaan. Nee, Zverev sloeg tot drie keer toe hard met zijn racket tegen de scheidsrechtersstoel, vlak onder de voeten van de umpire, die ze verschrikt omhoog trekt.

Het incident leidde tot een golf van verontwaardiging binnen de tenniswereld. Zo zei tennisfenomeen Serena Williams al dat ze ‘in de gevangenis’ zou zitten als ze zich zo gedroeg en ook andere grootheden als Rafael Nadal spraken zich fel tegen de actie uit.

Volledig scherm Door zijn voorwaardelijke schorsing kon Zverev afgelopen week gewoon voor Duitsland uitkomen in de Davis Cup. © REUTERS

Voorbeeldfunctie

Dat Zverev een voorbeeldfunctie heeft en dat de straf daarom hoger had moeten uitvallen, gaat er bij Van der Ende niet in. ,,Of je nu bij Ajax 1 speelt of Jan Jansen bent uit het zevende van Laren, je moet je gewoon gedragen. Agressie in de sport moet je binnen de lijnen kwijt kunnen en binnen de spelregels”, stelt de voormalig arbiter. Wel had Van der Ende zich als sponsor achter de oren gekrabd: ,,Als racketsponsor zou ik me wel afvragen of dit iemand is met wie je geassocieerd wil worden. Dit zijn toch niet de humane normen en waarden die je als sponsor uitdraagt, lijkt me.”

Ontoelaatbaar

De straf had van Van der Ende een stuk zwaarder mogen uitvallen, al zegt hij er direct bij dat de tenniswereld niet te vergelijken is met de voetbalwereld. ,,Maar stel, je schopt de bal doelbewust richting het hoofd van de scheidsrechter, dan is je schorsing sowieso onvoorwaardelijk. Zulk gedrag hoort niet op een sportveld thuis.”

Volledig scherm Mario van der Ende. © Angelo Blankespoor/ANP

De voormalig toparbiter plaatst nog wel een andere kanttekening bij de straf. ,,Bij amateurs zijn straffen vaak hoger dan bij professionals, want bij professionals kom je aan hun inkomen. Ik verwacht dat zoiets zeker meespeelt in de overwegingen van de ATP. Maar om hem dan alleen voorwaardelijk te straffen en een geldboete op te leggen, is bizar.”

Van der Ende is verbolgen om de straf, niet in de laatste plaats omdat de voorwaardelijke schorsing iets zegt over de veiligheid van de umpire. ,,Dat racket is bijna een slagwapen. Deze umpire mag blij zijn dat hij geen letsel heeft opgelopen. Wanneer wordt iemand dan wél gestraft? Moet je dan echt zijn enkel of voet breken?”