Oud-arts Team Sky schuldig bevonden aan bestellen en toedienen testosteronpleisters

De rechter vanmorgen: ,,Het tribunaal acht bewezen dat u, Dr. Freeman, de order heeft geplaatst en heeft ontvangen, wetende of geloofde dat deze aan een atleet zou worden toegediend om de atletische prestaties te verbeteren. Het motief voor uw actie was om de boel te verdoezelen.”

Freeman, die tussen 2009 en 2017 als dokter werkte bij Sky en de Britse wielerbond British Cycling, werd eerder al door de Britse Orde der Geneesheren beschuldigd van het bestellen van een verboden middel om zo de prestaties van de atleten te bevorderen. Freeman had in 2019 al toegegeven leugens te hebben verteld in het verleden. Hij verklaarde twee jaar geleden ook dat hij degene was die de testosteronpleisters had besteld die in 2011 werden bezorgd op het hoofdkwartier van Team Sky.