Oud-bondscoach Van Kessel aan slag bij wielerploeg BEAT

'Spanningen hebben geen invloed op voorbereidingen Spelen'

16:42 De Nederlandse ambassade in Zuid-Korea rekent op veilige en goed georganiseerde Olympische Spelen in Pyeongchang (9-25 februari 2018). ,,De veiligheid gaat natuurlijk boven alles. We hopen uiteraard ook op heel mooie sportieve prestaties van de Nederlandse ploeg'', liet plaatsvervangend ambassadeur Ruth Emmerink tijdens een presentatie van sportkoepel NOC*NSF in Amsterdam weten.