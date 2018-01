Oud-Feyenoorder Elmander (36) zegt voetbal vaarwel

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Johan Elmander neemt afscheid

Na een carrière van twintig jaar stopt Johan Elmander met voetballen. De 36-jarige Zweed maakte zijn beslissing vandaag bekend via Instagram. ,,Dit is het juiste moment om een stap opzij te doen en ruimte te maken voor de nieuwe generatie'', schrijft Elmander. ,,Ik ben trots en dankbaar, voor het geweldige avontuur dat ik heb meegemaakt. Ik kijk nu uit naar mijn nieuwe toekomst.''



Today the time is right for me to step aside and make way for the next generation! First of all I would like to thank my family and also all the clubs and supporters that has been with me along the way! I am proud and thankful for the great adventure I have been on, and now look forward to my future once🙏🏼 #newbeginning #football #adventure #travel #nextchapter

Boom komt prachtige Bianchi-fiets tegen

Lars Boom is aan het trainen op de Canarische Eilanden en is daar deze mooie Bianchi-fiets uit 1994 tegengekomen in een wielercafé.

Took a look in @magma_the_cycling_cafe during my training and found this beautiful 😍bianchi mtb from 1994. @bianchibicycles

Curry filtert water

Vannacht was hij nog op dreef namens de Golden State Warriors in de NBA. Om dat te vieren zet vedette Stephen Curry een opmerkelijk filmpje online over het filteren van water en andere gezondheidsbezigheden.

New Year's Resolution: Filtering out water bottles with my man @RudyMancuso and @BritaUSA. Link in bio for more! #ad

Vonn als Captain America op de piste

De Amerikaanse skikampioene Lindsey Vonn (33) ging vandaag de piste af als training in aanloop naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Dat deed ze als Captain America. ,,Wie heeft ooit gezegd dat Captain America een man moet zijn?"

Who said Captain America has to be a man anyways... @marvel #letsgo #pyeongchang2018

Mulder toont gouden medaille

Ronald Mulder werd vandaag in het Russische Kolomna de eerste Europees kampioen ooit op de 500 meter. De 31-jarige schaatser uit Zwolle liet zich snel op de foto zetten met zijn gouden medaille.

Goud EK 500m!!!

Neres werkt zich in het zweet

David Neres loopt tijdens zijn vakantie in Brazilië al twee weken in fraaie zwembroeken, maar de linksbenige rechtsbuiten zit zeker niet stil. Hij toonde zijn sixpack al meerdere malen en laat nu ook zijn printjes zien.

O trabalho nunca para! 🔥❌❌❌

Isco en Francisco zijn klaar voor de herstart

De Spaanse competitie wordt dit weekend weer hervat. Real Madrid-ster Isco (25) en zijn zoontje Francisco (3) zijn duidelijk klaar voor de herstart. Real Madrid moet in de tweede seizoenshelft een flinke inhaalrace gaan maken als het de landstitel in Spanje wil prolongeren. Na de verloren Clásico op 23 december is het gat met de ongeslagen koploper FC Barcelona tot veertien punten.

Entrenamiento terminado #2️⃣2️⃣#❤️

Van Vleuten op de surfplank in Australië

Wereldkampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten (35) maakt zich in Australië klaar voor het nieuwe wielerjaar. Naast haar trainingsritjes op de fiets, pakt de wielrenster uit Vleuten ook graag haar surfplank. ,,Op weg naar m'n middagje core stability-training."

On my way to afternoon corestabiliy training. 😁

Kromo geniet na van vakantie op Suriname

Ranomi Kromowidjojo genoot de afgelopen twee weken van een avontuurlijke vakantie in Suriname. Gisteren keerde de 27-jarige topzwemster uit Groningen weer terug in Nederland, maar ze is het vakantiegevoel duidelijk nog niet kwijt. ,,Ik heb zon nodig."

🇸🇷❤️🇸🇷 need some sun! ☀️☀️☀️

Eiting voor de klas op de Filipijnen

Ajax-middenvelder Carel Eiting (19) viert in de winterstop vakantie op de Filipijnen. Vandaag stond de talentvolle linkspoot daar voor de klas.

Vandaag gaven we wiskunde en Nederlands 😀👌

Joe en Edwin van der Sar op vakantie op Bonaire

2017 was een hectisch jaar voor Ajax-directeur Edwin van der Sar, maar de 47-jarige voormalig doelman heeft zijn batterij weer opgeladen tijdens zijn vakantie op Bonaire. ,,Klaar om 2018 aan te vallen samen met Joe na een fijne break met de familie." Joe van der Sar (19) maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax A1 naar ADO Den Haag, maar speelde daar tot op heden pas één wedstrijdje voor de beloftenploeg.

Ready to attack 2018 together with @joevds after an enjoyable family break.

Eto'o naast de nieuwe Afrikaanse sterren

Samuel Eto'o werd in 2003, 2004, 2005 en 2010 verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar. De 36-jarige spits uit Kameroen is nog altijd actief bij het Turkse Antalyaspor, maar is inmiddels aardig voorbijgestreefd door de nieuwe sterren van het Afrikaanse voetbal. Gisteravond zat Eto'o bij het gala van de Afrikaanse voetbalbond in Accra naast de drie genomineerden: Mohamed Salah, Sadio Mané en Pierre-Emerick Aubameyang. Salah won de verkiezing.

L'Afrique célèbre ces enfants ❤️❤️Bravo à tous😍❣️🙌🏿🙌🏿🙌🏿🙌🏿adrénaline 💉💉💉💉💉

Sinkgraven rust uit in de Emiraten

Daley Sinkgraven kwam vanwege blessures al maanden niet in actie voor Ajax, maar al dat revalideren kost fysiek en mentaal ook veel kracht. De 22-jarige linksback uit Assen geniet daarom nu even van een ontspannen vakantie in de Verenigde Arabische Emiraten.

Instagram post by 🇳🇱 Daley sinkgraven * Jan 5, 2018 at 9:45am UTC 2,494 Likes, 25 Comments - 🇳🇱 Daley sinkgraven (@daleysinkgraven) on Instagram

Pellè geniet van vakantie in Thailand

Graziano Pellè voetbalt sinds de zomer van 2016 in China voor Shandong Luneng, maar de Italiaanse spits gebruikt zijn vrije dagen goed. Samen met familie, vrienden en zijn Hongaarse vriendin Viktoria Varga van een vakantie in Amanpuri, Thailand. We mogen dan lachen om zijn club, maar met zijn kleurtje en bankrekening zit het bij Pellè wel goed.

❤️"U can kiss your love,family and friends good-bye and put miles between u, but at the same time u carry them with u in your heart,your mind,your stomach,because we don't just live in a world but a world lives in u" .. Thanks all of u, for the amazing Christmas&NewEve holiday❤️#love #family #friends

PEC begint 2018 in zonnig Spanje

PEC Zwolle is het nieuwe jaar in zonnige omstandigheden begonnen. De selectie van John van 't Schip is op trainingskamp in Mijas, in het zuiden van Spanje, waar het vandaag 15 graden is. De nummer vier van de eredivisie hervat de competitie op zaterdag 20 januari met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

💙⚽️ Eerste training onder perfecte omstandigheden! 🔵⚪️ #peczwolle #trainingskamp #mijas

Tsonga al in Melbourne

De Australian Open gaat op maandag 15 januari pas van start, maar de Franse tennisser Jo-Wilfried Tsonga (32) is al een aantal dagen met zijn Zwitserse vriendin Noura El Shwekh in Melbourne. We geven hem groot gelijk.

#TsongaTeam 🇦🇺✨