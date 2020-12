Oud-finalist Michael Smith blameert zich tegen Lowe in tweede ronde

WK dartsVoor Michael Smith is het WK darts uitgelopen op een drama. De finalist van twee jaar geleden, toen hij alleen zijn meerdere moest erkennen in Michael van Gerwen, ging al in zijn eerste partij roemloos onderuit tegen Jason Lowe, de nummer 80 van de wereld: 1-3.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Smith worstelde vanaf de eerste pijl met zichzelf en met de verrassend sterke Lowe, die in zijn openingspartij tegen Dmitriy Gorbunov toch geen onvergetelijke indruk had achtergelaten. ‘Bully Boy’, die in de eerste ronde een bye had gekregen, verloor zowel de eerste als de tweede set met 3-0.

Even leek een ommekeer in de maak toen de nummer vier van de plaatsingslijst op het nippertje de derde set pakte, maar de opleving bleek van korte duur. WK-debutant Lowe gaf zijn tegenstander in de vierde set geen schijn van kans meer en trok alle legs en daarmee de wedstrijd naar zich toe.

Merkwaardig genoeg wist Smith nadat hij op 30 december 2018 ten koste van Nathan Aspinall de finale bereikte geen WK-wedstrijd meer te winnen. Vorig jaar verloor hij eveneens in de tweede ronde, toen van Luke Woodhouse.

Volledig scherm Jason Lowe zorgde voor een stunt tegen Michael Smith. © BSR Agency

Aspinall overleeft matchdarts

Eerder op de avond leek er ook al een sensatie in de maak toen Nathan Aspinall, halvefinalist op de afgelopen twee WK’s, tegen Scott Waites op de rand van de afgrond balanceerde. De nummer zes van de plaatsingslijst kwam uiteindelijk met de schrik vrij, na vier matchdarts overleefd te hebben.

Aspinall wacht in de derde ronde een confrontatie met Vincent van der Voort, die als 27ste is geplaatst. Ook Danny Noppert kent zijn komende tegenstander. Hij gaat het na de Kerst opnemen tegen Dave Chisnall, die Keegan Brown met 3-1 versloeg.

Jermaine Wattimena verzekerde zich vanavond als vijfde en laatste Nederlander van een plaats in de derde ronde. Hij won met 3-1 van Nick Kenny en stuit in de volgende ronde op de Belgische outsider Dimitri Van den Bergh. Michael van Gerwen tegen Ricky Evans en Dirk van Duijvenbode tegen Adam Hunt zijn de overige partijen met Nederlandse inbreng in de derde ronde.

Volledig scherm Nathan Aspinall balanceerde op de rand van de afgrond, maar bereikte uiteindelijk wel de derde ronde. © BSR Agency

Uitslagen:

Tweede ronde:

Wattimena (Ned, 24) - Kenny (Wal) 3-1

Chisnall (Eng, 8) - Brown (Eng) 3-1

Aspinall (Eng, 6) - Waites (Eng) 3-2

Smith (Eng, 4) - Lowe (Eng) 1-3

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lees hier het liveblog van de avondsessie terug.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.