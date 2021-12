Oud-Formule 1-baas Ecclestone: ‘Max Verstappen vecht niet alleen tegen Lewis Hamilton’

Verstappen had in juli 32 punten voorsprong op zijn Britse rivaal, die na een inhaalrace met precies evenveel punten begint aan de slotrace, zondag in Abu Dhabi. ,,Max is een kind in vergelijking met Lewis, die bovendien een enorme publiciteitscampagne achter zich heeft staan”, zei Ecclestone vanuit zijn woning op Ibiza.