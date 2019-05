Oud-international Keown: Als ik ergens een seizoenskaart zou kopen, zou het bij Ajax zijn

De Engelse media worden voornamelijk gedomineerd door de miraculeuze comeback van Liverpool tegen Barcelona (4-0). Toch zijn er in de zee aan Liverpool-berichten enkele stukken over die andere halve finale tussen Ajax en Tottenham Hotspur te vinden.

Naast de lovende woorden over de remontada van Liverpool is er ook een lofzang te lezen op Ajax. Zo vertelt Martin Keown (52), oud-international van Engeland, in The Daily Mail: ,,Als ik ergens een seizoenkaart zou moeten kopen om naar een team te kijken, zou het bij Ajax zijn.” Keown prijst niet alleen de spelers, maar vindt ook dat de rest van de Ajax-staf meer waardering verdient. ,,De jonge spelers zullen weten dat ze in de gaten worden gehouden door de grootste clubs van Europa. De staf, van Edwin van der Sar tot Marc Overmars en de manager Erik ten Hag, zou ook in de belangstelling moeten staan!”

Naast complimenten aan het adres van de Amsterdammers, wordt er nadrukkelijk gespeculeerd over met welk strijdplan Tottenham het beste tegen Ajax kan aantreden. Daarbij wordt meermaals verwezen naar de ‘slechte’ thuisreputatie van de Amsterdammers. Zo bericht The Mirror over de analyse van José Mourinho (56), waarin de Portugees die reputatie benoemt. ,,Kijkend naar de voorgaande duels is Ajax beter uit dan thuis.”

Dat onderstreept ook Lothar Matthäus (58), ex-international van Duitsland, in The Sun. ,,In Amsterdam gloort er hoop voor Tottenham. Bayern München, Real Madrid en Juventus scoorden er allemaal.”