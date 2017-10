Oud-international Miccoli veroordeeld tot drie jaar cel voor afpersing

Luiten solo op de eerste plaats in Andalusië

20:07 Joost Luiten heeft op de tweede dag van de Valderrama Masters in Zuid-Spanje de koppositie alleen in handen gekregen. De Nederlandse golfer ging rond in 70 slagen (-1). Daarmee kwam hij op een score van 136. Het golftoernooi in Andalusië duurt nog tot en met zondag.