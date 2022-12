Oud-profrenner Walter Bénéteau (50) dood aangetroffen op hotelkamer Bali

In die jaren nam hij zeven keer op rij deel aan de Tour de France en bij al zijn deelnames haalde Bénéteau de finish in Parijs. Eind 2006 beëindigde de in Les Essarts geboren wielrenner zijn loopbaan. Die leverde hem twee overwinningen op: beide keren in de koers Boucles de l’Aulne - GP Le Télégramme.



Na zijn actieve loopbaan vervulde Bénéteau nog verschillende pr-functies voor de ploegen TotalEnergies en B&B Hotels. ,,Een renner met bravoure, een gevoelige man met een groot hart. Het is met immens verdriet dat we het overlijden van Walter Bénéteau vernamen. Al onze deelneming aan zijn familie en vrienden”, schreef wielerploeg Arkéa-Samsic op Twitter.