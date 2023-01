Oud-profvoetballer Mendes da Silva naast drugshandel ook verdacht van omkoping

Oud-profvoetballer en ex-international David Mendes da Silva wordt behalve van het binnensmokkelen van cocaïne ook verdacht van het omkopen van Schipholmedewerkers en medewerkers van het containervervoerbedrijf Hamburg Süd in de Rotterdamse haven. Hij heeft ze volgens de officier van justitie steekpenningen betaald. Dit zei de aanklager vandaag in de rechtbank in Rotterdam.

De voormalige profvoetballer werd begin augustus op zijn veertigste verjaardag opgepakt in een onderzoek naar verdovende middelen. Hij wordt in eerst instantie verdacht van de invoer van drie partijen cocaïne, in totaal 1584 kilo.

Vandaag kwam er een nieuwe verdenking bij. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem ook voor voorbereidingshandelingen voor de invoer van drugs. Het OM zegt te beschikken over ontsleutelde berichten uit de gekraakte berichtendienst Sky ECC. Volgens het OM heeft Mendes da Silva deelgenomen aan groepschats over de drugsinvoer. Dat ontkent hij. Verder heeft hij volgens het OM medewerkers van Schiphol of een bedrijf werkzaam op Schiphol geld geboden in ruil voor informatie.

'Cryptotelefoons’

De advocaat vraagt de rechtbank om het voorarrest van zijn cliënt op te heffen. Hij wil dat de rechtbank in deze zaak wacht op de antwoorden van de Hoge Raad of gehackte ‘cryptotelefoons’ gebruikt mogen worden als bewijs. Het OM verzet zich daartegen en wil de zaak komend voorjaar inhoudelijk behandelen. De officier wil dat de verdachte zolang blijft vastzitten. Daar besluit de rechtbank uiterlijk vrijdag over.

Mendes: ‘Misschien doet iemand anders zich voor als mij’

Mendes da Silva waarschuwde de rechters dat mogelijk iemand anders zich als hem voordoet in de ontsleutelde cryptoberichten. “22 jaar terug had ik net mijn rijbewijs en kreeg ik allemaal boetes, die ik gewoon betaalde. Achteraf bleek dat een bekende vriend mijn naam steeds gaf”, zei hij.

Mendes da Silva debuteerde in 2000 in de hoofdmacht van Sparta. De geboren Rotterdammer met Kaapverdische roots speelde daarna voor Ajax, NAC Breda, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos en sloot zijn carrière op 34-jarige leeftijd in 2017 af bij Sparta. Met AZ vierde hij in 2009 de landstitel in Nederland, bij Red Bull Salzburg pakte hij de Oostenrijkse ‘dubbel’. Hij debuteerde bij Oranje in februari 2007 in de wedstrijd tegen Rusland. Mendes da Silva kwam zeven keer uit voor het Nederlands elftal.

Illegale goksite Edobet

Vorig jaar kwam de ex-prof ook al in opspraak toen bleek dat hij een rol speelde in het politieonderzoek naar de illegale (voetbal)goksite Edobet. Daarin is hij gehoord als getuige. Ook andere (ex-)profs als Tom Beugelsdijk, Aaron Meijers, Jordy Clasie en Dirk Kuyt waren betrokken bij of gokten via Edobet.