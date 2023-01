Oud-profvoetballer Mendes da Silva over verdenking drugshandel en omkoping: ‘Kan iederéén geweest zijn’

UPDATEVoormalig profvoetballer David Mendes da Silva (40) is volgens justitie betrokken geweest bij de smokkel van in totaal 1584 kilo cocaïne. Hij zou onder meer haven- en vliegveldpersoneel hebben omgekocht. ,,Het kan iederéén geweest zijn.’’

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat Mendes da Silva in 2020 en 2021 allerlei klussen rondom cocaïnesmokkel heeft opgeknapt. Hem wordt niet alleen omkoping verweten, maar bijvoorbeeld ook het manipuleren van containerinspecties en het aansturen van uithalers. Ook zou hij auto’s hebben geregeld om binnengehaalde cocaïne mee te vervoeren.

Lees ook Oud-voetballer Mendes da Silva blijft nog twee weken langer in de cel voor drugshandel

Het is volgens het OM allemaal op te maken uit gekraakte berichten van chatdienst Sky ECC. De veertiger zou in meerdere groepschats over de smokkel hebben gesproken.

Cocaïnegebruik lijkt steeds normaler te worden, maar wat doet het eigenlijk met je lichaam? Lees het hier.

Contant geld

Vandaag, tijdens een voorbereidende zitting van de strafzaak, kwamen enkele details over de aanklacht naar buiten. Zo betoogde de aanklager dat Mendes da Silva één medewerker van rederij Hamburg Süd heeft omgekocht en hetzelfde deed met personeel van luchthaven Schiphol. Hij gebruikte daar zogezegd contant geld voor.

Het OM blijkt de oud-topsporter aan drie partijen cocaïne van in totaal 1584 kilo te koppelen. De smokkel lijkt via de Rotterdamse haven en Schiphol te hebben plaatsgevonden.

‘Het kan iederéén zijn’

Mendes da Silva werd afgelopen zomer aangehouden tijdens zijn eigen verjaardagsfeest. Sindsdien zit hij vast. Volgens zijn advocaat, Haroon Raza, heeft dat grote impact op de naasten van zijn cliënt. Zo zou de zaak voor paniekaanvallen en slapeloosheid bij de moeder van de voormalig profvoetballer zorgen. Hij had zogezegd een ‘voorbeeldfunctie’ binnen de familie.

Het verdriet raakt hem, benadrukte Mendes da Silva daarna. Vandaar dat hij ook zo graag naar huis wil: het is tijd om weer ‘van waarde’ te zijn voor zijn familie. ,,Dat is heel belangrijk.’’

De veertiger, iemand met een blanco strafblad, ontkende stellig dat het account achter de gewraakte berichten van hem is. ,,We leven in 2023. Het kan iederéén zijn.’’

Opmerkelijke anekdotes

Om zijn verhaal kracht bij te zetten, kwam hij met opmerkelijke anekdotes. Jaren geleden - ‘in de guldentijd’ - zou hij bijvoorbeeld talloze verkeersboetes hebben binnengekregen, omdat een vriend steevast zijn naam opgaf. ,,Dat kon toen nog.’’

Ook zou hij eens gedoe met zijn toenmalige partner hebben gehad, omdat iemand zich in de Skihut voordeed als hem. Zelf was hij op dat moment op trainingskamp.

‘Het enige wat verdachte zegt: ik ben het niet’

Volgens de aanklager heeft de politie uitgebreid beschreven waarom de voormalig voetballer juist wél achter het account van Sky ECC zou zitten. ,,En het enige wat verdachte zegt, is dat hij het niet is. Dat mag natuurlijk, maar daarmee stelt hij weinig tegenover dat concrete proces-verbaal.’’

Het OM wil, gezien de zware verdenkingen, dat Mendes da Silva achter de tralies blijft. Uiterlijk vrijdag neemt de Rotterdamse rechtbank daarover een beslissing.

Illegale goksite Edobet

De geboren Rotterdammer debuteerde in 2000 in de hoofdmacht van Sparta. Mendes da Silva speelde daarna voor Ajax, NAC Breda, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos en sloot zijn carrière op 34-jarige leeftijd in 2017 af bij Sparta. Mendes da Silva kwam zeven keer uit voor het Nederlands elftal.

Vorig jaar kwam Mendes da Silva ook al in opspraak toen bleek dat hij een rol speelde in het politieonderzoek naar de illegale (voetbal)goksite Edobet. Daarin is hij gehoord als getuige. Ook andere (ex-)profs als Tom Beugelsdijk, Aaron Meijers, Jordy Clasie en Dirk Kuyt waren betrokken bij of gokten via Edobet.

Zorgen over voetballers en criminaliteit

De politie maakt zich al langer zorgen over voetballers die omgaan met zware criminelen. De afgelopen maanden kwam topvoetballer Quincy Promes regelmatig in het nieuws. Hij wordt niet alleen vervolgd voor een steekpartij, maar zou ook betrokken zijn bij meerdere drugsdeals.

Ex-voetballer Rachid Bouaouzan stond vorig jaar terecht, omdat hij geld van drugscrimineel Piet Costa zou hebben witgewassen. De oud-Spartaan werd vrijgesproken.

Klik of tik in de interactieve afbeelding hieronder op een icoon om de invloed van cocaïne op dat deel van je lichaam te bekijken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.