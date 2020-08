Oud-sprinter Usain Bolt test positief op corona na verjaardagsfeestje

De 34-jarige Jamaicaan, achtvoudig olympische kampioen en wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter sprint, plaatste maandagmiddag een video op zijn sociale media waarin hij zei dat hij de resultaten van zijn coronatest afwachtte. ,,Voor de zekerheid ben ik in quarantaine gegaan en doe ik het rustig aan”, zei hij in de video waarin hij op bed lijkt te liggen. ,,Blijf veilig mensen’’, schreef hij bij het bericht. ,,Tegen iedereen die met mij in contact is geweest, zeg ik: ga in quarantaine, voor de zekerheid.’’