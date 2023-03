Oud-tennisster Martina Navratilova weer kankervrij verklaard

Martina Navratilova is met succes tegen kanker behandeld. Dat heeft de 66-jarige voormalige toptennisster gezegd in een interview met Piers Morgan, dat dinsdag op Talk TV uitgezonden wordt. ,,Ik moet nog twee weken preventief stralingen ondergaan, maar dan ben ik er klaar mee. De dokters hebben me kankervrij verklaard.’’

Navratilova, een Amerikaanse van Tsjechische origine, is één van de beste tennissters aller tijden. De voormalig nummer één van de wereld won 59 grandslamtoernooien, 18 in het enkelspel, waaronder 9 keer Wimbledon, en 41 in de dubbel. Dertien jaar geleden overwon ze al eens borstkanker. Ze herstelde toen volledig.

Begin januari deelde ze mee dat er opnieuw borst- en nu ook keelkanker bij haar waren vastgesteld. Ze kreeg die diagnose in november, nadat ze voor een gezwel in haar nek naar de dokter was gegaan. De kanker werd in een vroeg stadium ontdekt, zodat de kans op genezing groot was.

,,Maar zo voelde het toen niet’’, vertelt Navratilova. ,,Dagenlang was ik in totale paniek en vreesde ik dat het wel eens mijn laatste Kerst zou kunnen worden. De befaamde ‘bucket list’ speelde door mijn hoofd: alle dingen die ik nog wilde doen. Wie heeft er nu ook twee verschillende kankers tegelijkertijd? Gelukkig zit opgeven niet in mijn dna. Er was geen andere optie dan door te gaan en er tegen te vechten.’’